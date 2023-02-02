شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر جاكسون يجسد شخصية عمه الراحل مايكل جاكسون فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اختيار الممثل الشاب جعفر جاكسون ليلعب شخصية عمه الراحل المغنى العالمى مايكل جاكسون، في فيلم سيرة ذاتية جديد يوثق حياة المغني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



جعفر ومايكل جاكسون

وصرح المخرج أنطوان فوكوا، الذي سيقوم بإخراج الفيلم الوثائقى الجديد الذى سيطرح تحت اسم Michael، قائلا:" أنا فخور باختيار جعفر ليلعب شخصية عمه الراحل مايكل، خاصة وأنه سيغوص في رحلة الراحل الذي أصبح ملك البوب".

لم يتم الإعلان عن موعد بدء العمل على الفيلم الوثائقى الجديد Michael، أو موعد طرحه عالميا، لكن أكد فوكوا قائلا:" قريبًا سيتم البدء في التحضيرات الأساسية للعمل".

على أن يشمل الفيلم الوثائقى الجديد Michael إعادة تصميم الرقصات المميزة لجاكسون بينما كان يرتدي قبعة فيدورا التي تحمل علامته التجارية.

أما عن الممثل الشاب جعفر فهو يغني منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وأصدر أغنيته الأولى، Got Me Singing في عام 2019، وفي حديثه عن الدور، الذي يمثل أول أدوراه الكبيرة في التمثيل، قال جعفر من خلال على وسائل التواصل الاجتماعي: "أشعر بالتواضع والشرف لإحياء قصة عمي مايكل، ولجميع محبى مايكل جاكسون في جميع أنحاء العالم، سأراكم قريبًا "، وأكدت والدة مايكل جاكسون لـ موقع Variety :"إن جعفر يجسد ابني وعمه، وهذا أمر رائع أن نراه يحمل تراث جاكسون".