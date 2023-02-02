شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الثلوج وطبيعة لبنان.. ليلى أحمد زاهر تطرح كليب أغنية "كلمة أخيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة ليلي أحمد زاهر، أغنية "كلمة أخيرة" على "يوتيوب"، وهى أولى أغنيات الفنانة ليلى أحمد زاهر بشكل رسمي، وهى أغنية درامية وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بـ لبنان وسط الثلوج والطبيعة الخلابة تناسباً مع أجواء الشتاء .

اغنية "كلمة أخيرة" من كلمات محمد حسن وألحان و توزيع إسلام زكي ومدير تصوير جلال الزكي وإخراج هشام جمال.

على جانب آخر، انتهت الفنانة ليلى أحمد زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر الدرامية هو مسلسل "فى بيتنا روبوت 2"، والذى حقق نجاحاً أثناء عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.