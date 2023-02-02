شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيليكي بابوليا والمبرمج باولو موريتي فى لجنة تحكيم مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستختار لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء الفائزين بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بـ مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 الذى سيقام في الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارى.

على أن تتكون اللجنة الثلاثية من الكاتبة والمخرجة والفنانة ديا كولومبيجاشفيلي (جورجيا)، والممثلة أنجيليكي بابوليا (اليونان)، والمبرمج باولو موريتي (إيطاليا).



لجنة التحكيم

وذلك بعد أن كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير، The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.