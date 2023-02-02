شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هشام عبيه: "تحويل رواية لنص سينمائى زى تحويل البرتقال للتفاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف محمد هشام عبية، خلال ندوة " مستقبل الدراما العربية"، المقامة حاليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54 بحضور الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك وتدير الندوة الإعلامية منى خليل، عن الفورمات الأجنبى فى الدراما المصرية

وقال:"الدراما هى صناعة ولها سلعة مثلا الفورمات الأجنبى لما يقل الطلب عليها هتندثر ومش هتبقى موجودة، تحويل رواية لنص سينمائى زى تحويل البرتقال للتفاح الاثنين فاكهة بس الطعم مختلف، وعشان أنا كاتب و صحفى قبل ما أكون سيناريست و مؤلف واجب عليا أنى اختار رواية متكاملة من كل شىء واعرضها على جهات الإنتاج".

وأردف فى حديثه:"كل موسم رمضانى لازم يكون فى مسلسل مصرى يترك الأثر ومهم وكمان موسم رمضان العام الماضى كان هائل"، مضيفا مازحا:" عشان أنا ومحمد سليمان عبد المالك كنا فيه فلازم يبقى حلو".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.