شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الشاب مصطفى طلعت يشارك فى حكاية "ملك وكتابة" من "كل يوم حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الممثل الشاب مصطفى طلعت، ضمن أبطال حكاية "ملك وكتابة" ضمن حكايات مسلسل "كل يوم حكاية"، والتي سيعرض على قناة Cbc يوم السبت المقبل.

الحكاية من بطولة ناهد السباعي، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، وهبة عبد الغني، ومحمد لطفى شاهين، وكريم داش. وتدور أحداثها حول رفض بعض الفتيات للزواج بسبب رعاية الأم، وكذلك إدمان المراهقين للمخدرات، من خلال الطبيبة النفسية "ملك" التي ترفض عرض زميلها وائل بالزواج منها، بسبب خوفها على أمها المريضة ورفضها تركها لوحدها، فيما تسعى الأم لإقناع ابنتها بالزواج.

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.







