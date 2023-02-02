شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان عبد المالك: كان التحدى إننا نقدم دراما اجتماعية برمضان فى "راجعين ياهوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك خلال ندوة "مستقبل الدراما العربية"، المقامة حاليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54 بحضور المؤلف محمد هشام عبيه، وتدير الندوة الإعلامية منى خليل، عن الصعوبات التى واجهته خلال مسلسل راجعين ياهوى الذى عرض فى دراما رمضان العام الماضى.

وقال محمد سليمان: "كنت عاوز مسلسل محدش يموت فيه كنت بدور على مسلسل بصيغة دراما عائلية لقيت راجعين يا هوى للنجم خالد النبوى وعالجنا النص الدرامى لأسامة أنور عكاشة، وكان التحدى أن إحنا نقدم دراما اجتماعية فى رمضان وتنجح وده اللى حصل بالفعل".

وعن مسلسل خيط حرير للنجمة مى عز الدين، رد قائلا: "الفكرة بين الماضى والحاضر والانتقام وصلت للجمهور بشكل كويس وبسيط" وعن فورمات الدراما الأجنبية ودخولها مصر، رد قائلا:"فورمات الدراما الأجنبية فى مصر زى جراند أوتيل وغيرها معنديش اجابة على سؤال هل يطورنا لقدام ولا يوقفنا".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.