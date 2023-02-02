“انخفاض الأكسجين وضعف في عضلة القلب” .. عودة حلمي بكر إلى العناية المركزة

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 06:50 مساءً - تعرض الموسيقار حلمي بكر لتدهور في حالته الصحية صباح اليوم الخميس، وهو الأمر الذي استدعى عودته إلى العناية المركزة مجددا بعد خروجه منها .

وكشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في بيان له عن تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر .

فقال: “حلمي بكر تم نقله للعناية المركزة الساعة 2 صباحاً بعد تورم قدمه مرة أخرى .. الأكسجين انخفض والدكتور قال إن عضلة القلب ضعيفة” .

وأشار المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية إلى أن حالة قدم حلمي بكر قد تحسنت بعد عودته للعناية المركزة مرة أخرى .

فيما قالت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة النقابة في تصريحات لها عن الموسيقار حلمي بكر: “كان داخل المستشفى عنده مشكلة في الكلى والقلب” .

تابعت: “مشكلة الكلى اتحلت الفترة اللي فاتت ولكن ما زال لديه مشكلة في القلب، لأن عضلة القلب عنده ضعيفة وهي اللي بتسبب تجميعه الماية” .

وأضافت أن الأطباء منعوا عنه الزيارة لأن الكلام والانفعال يسبب له انخفاض في الأكسجين، مما استدعى دخوله العناية مرة أخرى للاطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل .

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر كان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعله يدخل العناية المركزة فور نقله للمستشفى .