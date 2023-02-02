شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للقمة الإيطالية بين يوفنتوس ولاتسيو بالكأس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق الليلة المباراة النارية بين يوفنتوس ولاتسيو ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم والذي سيقام على ملعب الأولمبيكو.

وتقام المبارة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة على أن يذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية.

وكان قد تأهل يوفنتوس إلى هذا الدور بعد الفوز على مونزا بهدفين لواحد، فيما تغلب لاتسيو على بولونيا بهدف دون مقابل فى دور الـ16 وصعدا الفريقين إلى ربع نهائى كأس إيطاليا.

ونشرت الصحف الإيطالية التشكيل المتوقع لكلا الفريقين وجاء التشكيل على النحو التالي:

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة لاتسيو

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: دانيلو، بريمر، بونوتشي ساندرو

الوسط: كوادرادو، لوكاتيلي، دينيس زكريا باريديس

الهجوم: دي ماريا، مويس كين، فلاهوفيتش.

تشكيل لاتسيو المتوقع لمواجهة يوفنتوس

حراسة المرمى: بروفيديل.

الدفاع: لازارى، باتريتش، رومانيولى وماروسيتش.

الوسط: سافيتش، كاتالادى وفيتشينو.

الهجوم: أندرسون، إيموبيلى، زاكانى.

أما على صعيد الدوري الإيطالي، فيحتل لاتسيو حاليا المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يأتى نادى يوفنتوس المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدورى الإيطالى فى الموسم الحالى برصيد 23 نقطة.

