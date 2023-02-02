شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أنا لحبيبي" يحصد 173ألف جنيه في أول أيام عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أنا لحبيبي" للنجم كريم فهمي في أول أيام عرضه في السينمات المختلفة، إيرادات بلغت 173 ألفا و542 جنيها.

فيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمي وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.



أنا لحبيبي

يعرض في السينمات خلال الفترة الحالية عدد كبير من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبي، يعرض فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد.

يشار إلى انه عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دورالعرض السينمائية المصرية والعربية، وشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.