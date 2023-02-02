محمد سليمان عبد المالك بندوة معرض الكتاب: من صغرى عندى حلم تطوير الكتابة

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة " مستقبل الدراما العربية"، منذ قليل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54 بحضور كل من المؤلف محمد هشام عبيه، والكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، وتدير الندوة الإعلامية منى خليل، كما اعتذر المؤلف مصطفى صقر عن عدم الحضور.



ندوة " مستقبل الدراما العربية"



ندوة " مستقبل الدراما العربية"



ندوة " مستقبل الدراما العربية"

وقال محمد سليمان عبد المالك:"مبسوط انى فى ندوة بمعرض الكتاب، تجربتى الشخصية فى كتابة الداما السينمائية والتلفزيونية على مدار 15 سنة، أنا دكتور بشرى وكان عندى حلم من صغرى أنى أكتب للشاشة كان حلم صعب أوى بدأت بورش فى كتابة للأطفال فى عالم سمسم، بدأت بكتابة ست كوم فى مسلسل تامر وشوقية، إحنا كنا جيل دائما عايزين تطور الكتابة اللى بتتعرض على شاشة التلفزيون وكان عندنا طموح وعملت مسلسل اسم مؤقت مع يوسف الشريف وانقل دراما الأكشن على شاشة التلفزيون".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.