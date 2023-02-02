شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" ترفع شعار كامل العدد خلال الشهرين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك " للنجم الكبير محمد صبحي، خلال الشهرين الماضيين نجاحا مستمرا في أغلب الحفلات التي عرضت فيها وحققت أعلى الإيرادات عن المسرحيات التي سبقتها، ورفعت المسرحية في كل عروضها لافتة "كامل العدد"، بل إن إدارة المسرح أحيانا تضطر لوضع كراسي إضافية لاستيعاب الجمهور.

محمد صبحي : المسرحية مستمرة في عرضها حتي الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان الكريم ، وتعود للعرض بموسم العيد، ومنتظر استمرار عرضها لمدة سنتين

وقال الفنان الكبير محمد صبحي إن المسرحية مستمرة في عرضها حتى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان الكريم، وتعود للعرض مرة أخرى مع موسم عيد الفطر المبارك، ومنتظر استمرار عرضها لمدة سنتين، وخلالهما سوف تكون مفاجأة مسرحية يحضر لها النجم محمد صبحي .



محمد صبحي

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .



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