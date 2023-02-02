شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعضاء من نقابة الممثلين تنتهى مدتهم فى المجلس ويحق لهم الترشح مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخرج من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية 6 أعضاء رسميا هم : سامي مغاوري، ايهاب فهمي، أشرف طلبة ، مصطفي حجاج ، نهال عنبر، عفاف رشاد، ومن حقهم جميعا الترشح للدورة المقبلة ، وأيضا من حق الدكتور أشرف ذكي النقيب الحالي الترشح لدورة جديدة .

كانت قد أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة يوم الثلاثاء الماضي31 من يناير، وسيتم غلق باب الترشح يوم الخميس 9 فبراير، وستجرى الانتخابات يوم الجمعة 3 مارس داخل نادى النقابة من الساعة 9 صباحًا حتى الـ5 مساءً.

من ناحية أخرى سبق وشهدت النقابة افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر فى ديسمبر الماضى، كما شهد اليوم وقتها تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.