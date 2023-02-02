شكرا لقرائتكم خبر عن باسم ياخور يشيع جثمان والده من اللاذقية ودفنه في المقبرة القديمة "الفاروس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة الصحفي السوري إبراهيم ياخور والد الفنان باسم ياخور الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس بعد معاناته من المرض، وسط تأثر كبير من أسرته، حيث أدت أسرته صلاة الجنازة عليه في كنيسة مارميخائيل للروم الاثوذكس في اللاذقية، ثم دفنه في المقبرة القديمة "الفاروس".

ومن المقرر أن يستقبل باسم ياخور مع أسرته العزاء في والده الإعلامي إبراهيم ياخور الراحل بعد صلاة الجنازة مباشرة وحتى الساعة 7 مساء، في صالة المطران يوحنا منصور في حي الأميركان، وأيضا غدا الجمعة من الساعة 4 لـ 7، بينما يستقبل العزاء يومي الأحد والاثنين المقبلين من الساعة 5 لـ 8 في صالة كنيسة الصليب المقدس بالقصاع- دمشق.



باسم ياخور

وفاة والد باسم ياخور

وأعلن باسم ياخور وفاة والده أمس الأربعاء عبر حسابه بموقع "فيسبوك" حيث كتب: وداعاً أبي، رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة مايعزي قلبي هو اننا تحدثنا كثيراً واخبرتني اشياء لم تخبرني اياها ابداً عنك وعني".

وتابع: "ابتسمنا ونظرنا في اعين بعضنا طويلاً بصمت ابلغ من آلاف الكلمات تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة" ، متابعا: "ما يعزي قلبي هو اننا اجتمعنا انا واخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما واساني ايضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا ".

واختتم كلامه قائلا: "لن اتذكرك الا في اجمل صورك كما يليق بك، انت اليوم في مكان افضل بلا الم ولا اوجاع، روحك ترفرف في قلبي دائما وداعاً ابو البر كما كنا نخاطبك دوماً، وداعا يا حبيبي".

جنازة والد باسم ياخور