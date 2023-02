شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لفيلمAvatar: The Way of Water في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رقم قياسي جديد لفيلم"Avatar: The Way of Water". حيث حقق الجزء الثاني من فيلم المخرج جيمس كاميرون 623.5 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وأزال فيلم "Avengers: Infinity War" (623.4 مليون دولار) ليصبح خامس أعلى إصدار محلي على الإطلاق.

عالميًا يحتل فيلم "Avatar: The Way of Water" المرتبة الرابعة بين أكبر الأفلام في التاريخ حيث بلغت قيمته 2.128 مليار دولار، وتحتل المرتبة الثانية بعد " Avatar " (2.92 مليار دولار) ، و Avengers: Infinity War"" (2.7 مليار دولار) ، و " Titanic" (2.19 مليار دولار) من حيث مبيعات التذاكر في جميع أنحاء العالم، تم إخراج ثلاثة من هذه الأفلام الأربعة بواسطة كاميرون.



فيلم Avatar: The Way of Water

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة " Variety" ، فأن فيلم " Avatar: The Way of Water" أصبح ثاني أسرع فيلم يتجاوز ملياري دولار بعد فيلم "Avengers: Endgame". لقد حقق 1.5 مليار دولار في شباك التذاكر الدولي ، ليحتل المرتبة الرابعة بين أكبر إصدار خارج أمريكا الشمالية، وتشمل المناطق الأكثر ربحًا الصين (238 مليون دولار) وفرنسا (137 مليون دولار) وألمانيا (125 مليون دولار) وكوريا (103 مليون دولار).

تم عرض الجزء الثاني الذي طال انتظاره لفيلم "Avatar" لعام 2009 على شاشات السنيمات في شهر ديسمبر الماضي، وتم تعزيز مبيعات التذاكر من خلال شاشات Imax والشاشات ثلاثية الأبعاد ، بالإضافة إلى العملاء المتكررين عبر جميع الأعمار من قُبل ديزني التي تمتلك حقوق "Avatar"

ومن المقرر طرح الإصدار الثالث من برنامج "Avatar" في ديسمبر 2024 مع خطط للمشاركة الرابعة والخامسة في السنوات القادمة، يلعب كل من زوي سالدانا وسام ورثينجتون دور البطولة في ملحمة العائلة بين الأجيال.