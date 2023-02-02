القبض على نجل فنان مصري شهير بعد تسببه في مصرع طفا بسيارته

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 05:55 مساءً - ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على نجل الفنان إيمان البحر درويش ويدعى “إسلام” لتسببه في مصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن اصطدم به بسيارته في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر ‏شرق الإسكندرية .

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة جنونية واختلت عجلة القيادة في يده، مما تسبب في اصطدام سيارته بسيارة أخرى من الخلف والتي كان بها الطفل الضحية ويدعى “عمر” وأسرته لتنقلب على الطريق بشكل قوي .

وكشف محمود الشوربجي والد الطفل عمر تفاصيل الحادث في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” فقال: “كنت ماشي في الحارة اليمين ومهدي، فجأة لقيت عربية طايرة من ورايا واعتقد إن السرعة اللي كان ماشي بيها تقريبا 120 والطريق ده سرعته 60” .

تابع: “خبط في عربيتي من ورا، كان ابني نايم على الكنبة ورا وكنت في العربية أنا وابني ومراتي وابني التاني .. العربية من قوة الخبطة اتقلبت على جنبها وبعدين على ضهرها” .

أضاف محمود الشوربجي أنه تمكن وزوجته من النزول من السيارة وهما في حالة صدمة مما حدث، ووجد ابنه عمر ملقى على الأرض والدماء تغطي وجهه بالكامل ولا يتحرك تماما .

واصل حول تقرير الأطباء عن سبب وفاة عمر: “نزيف في المخ والأذنين وجروح قطعية في الرأس وكدمات في الوجه” .. مشيرا إلى أنه وزوجته وطفلهما الأخر أصيبوا بكدمات بسيطة فقط .

ولفت والد الطفل عمر أن المتهم حاول إنكار ما حدث إلا أنهم تمكنوا من إحضار الفيديوهات المتعلقة بالحادث من كاميرات المراقبة في الشارع .. وقررت النيابة حبس نجل الفنان إيمان البحر درويش 4 أيام على ذمة التحقيق .