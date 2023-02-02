“الطفل الشقي” .. صدفة تجمع حسن الرداد مع أحد أبطال فيلم “إمبراطورية ميم”

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 05:55 مساءً - شارك الفنان حسن الرداد متابعيه بصورة جمعته بالفنان أحمد نجيب في أحدث ظهور له بعد غياب لسنوات طويلة، والذي كان أحد أبطال فيلم “إمبراطورية ميم” .

نشر حسن الرداد هذه الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأرفقها بتعليق تحدث من خلاله عن شخصية أحمد نجيب بالفيلم الذي جسد الطفل الشقي المحب لكرة القدم وأحد أبناء بطلة العمل الفنانة فاتن حمامة .

كما أعرب “الرداد” عن سعادته بهذا اللقاء، فكتب قائلا: “صدفة جميلة أوى جمعتنى النهاردة مع الأستاذ /أحمد نجيب، أحد أبطال فيلم إمبراطورية ميم” .

تابع: “الطفل الشقى اللى كان بيلعب كورة، سعدت بلقاء حضرتك جدا وأتمنى لك كل التوفيق والسعادة .. ملحوظة: صورة الأستاذ أحمد على جوجول مكتوب عليها اسم غلط” .

يذكر أن فيلم “إمبراطورية ميم” تم عرضه في عام 1972، وشارك في بطولته كلا من الفنانين: فاتن حمامة، أحمد مظهر، دولت أبيض، هشام سليم، سيف أبو النجا وغيرهم .. ومن تأليف إحسان عبد القدوس وأعده سينمائيا نجيب محفوظ وإخراج حسين كمال .