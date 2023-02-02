نبيلة عبيد تستذكر هذا الفنان: “استمتعت جدا بالتمثيل معاه”

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 05:55 مساءً - وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنان فاروق فلوكس مستذكرة مشاركته لها في بطولة فيلم “الراقصة والسياسي” .

نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” تضمن أحد المشاهد التي تجمعها بفاروق فلوكس من الفيلم .

وكتبت نبيلة عبيد في تعليقها على الفيديو: “الفنان الجميل الأستاذ فاروق فلوكس، استمتعت جدا بالتمثيل معاه في فيلم الراقصة والسياسي .. تحية كبيرة” .

يذكر أن فيلم “الراقصة والسياسي” تم عرضه في عام 1990، وشارك في بطولته كلا من: نبيلة عبيد، صلاح قابيل، مصطفى متولي، فاروق فلوكس وغيرهم .