خسرت نصف وزنها..يسرا اللوزي تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير على إنستجرام.. شاهدوا كيف أصبحت الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 05:55 مساءً - شاركت الفنانة يسرا اللوزي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت “يسرا”، بإطلالة انيقة، مرتدية بدلة كلاسيك باللون الأزرق، وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت “يسرا” على وضع المكياج بلمسات صاخبة التي كشفت عن جمالها واناقتها.

الجمهور يشيد بخسارتها للوزن

وقد تفاعل الكثير من المتابعون من تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (كفايه حلاوة بقي)، (خسيتي جدا يا يسرا ماشاء الله)، (خسانه ياقمر بس بكل حالاتك مزة)، (يارب متحرمناش من هل الجمال)، (حلو اوي عليكي بجد قمر)، (جمالك جمال مش عادي).

سعر إطلالة يسرا اللوزي

وبالبحث عن تلكفة إطلالة يسرا الوزي بعدما نالت إعجاب الجمهور وأخدوا يتساءلون عن سعرها تبين أن الجاكيت الذى ظهرت به تبلغ قيمته 13 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر البنطلون 9 آلاف جنيه، أى أنها ترتدى بدلة بقيمة 22 ألف جنيه.

إطلالة يسرا اللوزي في برنامج “معكم”

الجدير بالذكر أن تلك الإطلالة للفنانة الشابة هي التي ظهرت بها فى أحدث لقاءاتها خلال “برنامج معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

فيلم “جروب الماميز”

و عادت الفنانة يسرا اللوزي إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر لمدة عام ونصف العام حزنا على وفاة والدها المخرج المسرحي محمود اللوزي، وكذلك لرعاية ابنتها بعد تعرضها لظروف صحية.

جدير بالذكر ان أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم “جروب الماميز” من بطولة روبى، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

يدور فيلم “جروب الماميز” عن حياة الأمهات على جروبات المدارس الخاصة بأبنائهم والمشاكل التي تحدث داخل الجروب على أشياء بسيطة ولكنها تتضخم مع زيادة النقاش والاختلاف عليها، وأبرز مشكلة حدثت هي قيام أم بإرسال رسالة على جروب الأمهات دون أن تتأكد من صحة الخبر، فانتشر الفزع بين الأمهات، ومع التفاعل مع الخبر وتحدث الكثير من المشاكل،ولكن في نهاية الأمر يتأكد الجميع من عدم صحة الخبر، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائية في الأول من شهر فبراير القادم.

يسرا اللوزي تتحدث عن دورها في “جروب الماميز”

وقالت الفنانة يسرا اللوزي، عن دورها في فيلم “جروب الماميز”: “أنا عايشة وسط جروب الماميز، في جروب الماميز بتاع المدرسة، وفي جروب الماميز بتاع الحضانة، ودي جديدة”.

وأضافت يسرا اللوزي، خلال لقائها ببرنامج “معكم”، عبر قناة “CBC“، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: “هو عبء، والجروبات الكتير بتوتر، وجروبات الماميز فيها لت وعجن كتير”، موضحة أنها فى الحقيقة شخص صامت وعملي، وبالنسبة لها مثل تلك المجموعات مصدر للمعلومات.

أوضحت الفنانة يسرا اللوزي أن تجربة الفيلم كانت مهمة جدا، وبالرغم من كونه من نوعية الأفلام اللايت كوميدي إلا أنه يناقش قضية مهمة للغاية، ألا وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسئولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذي يتلقاه الأبناء.

يسرا اللوزي تتحدث عن عملها بالفن

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها تفضل المسرح على السينما، بسبب شغفها: «عندما أقف على المسرح أشعر بأن حياتي رُدت إليّ، شاركت في عرض العام الماضي، وأشارك في ورش، بعمل حاجات مع صحابي إحنا بنحبها عشان نفسنا مش هدف تاني».

وأضافت “اللوزي”، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن المسرح غذاء الروح بالنسبة إليها، كما أنها تحب الغناء، حيث تغني في بعض الحفلات مع أصدقائها دون أي دعاية، ومنذ عامين شاركت في الجامعة.

وتابعت الفنانة: «التمثيل مهنة ويفتح بيوتا كثيرة، وأحيانا قد يشارك الفنان في أعمال قد لا يكون راضيًا عنها بنسبة 100% لأن فيها مكسبًا ماديًا معينًا أو للحفاظ على تواجده في السوق، فقد شاركت في أفلام كثيرة ولم أحصل على أجر، فإذا كان الدور جديدًا بالنسبة لي فإنني قد لا أهتم بالأجر كثيرًا، وهو ما يفعله فنانون آخرون».

يسرا اللوزي في رمضان 2023

وتعاقدت الفنانة يسرا اللوزي على المشاركة في بطولة “مسلسل جميلة” والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2023 المقبل.

وكانت آخر أعمال يسرا اللوزي حكاية “بالورقة والقلم” من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”، والذي تم عرضه في أغسطس 2021، مع نور محمود وعلي الطيب وعماد رشاد، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

الخليج 365

الخليج 365