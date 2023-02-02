فيلم أنا لحبيبي يحتل المركز الثالث بعد طرحه أمس الأربعاء

طرح ليلة أمس فيلم أنا لحبيبي ، والذي تدور أحداثه قى إطار إجتماعي رومانسي ، ويشارك فى بطولته كريم فهمي وياسمين رئيس .وتمكن فيلم أنا لحبيبي ، من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس ، وصلت الى 173,542 ، وهو ما أهله للحصول على المركز الثالث .

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين، والفنان نادر فؤاد، وقال الفنان كريم فهمي في منشور له عبر انستجرام:" بعد تعب أعصاب أزمة منتصف العمر، هتتفرجوا على فيلم أنا لحبيبي، أوعدكوا هتشوفوا فيلم رايق وهادي يا رب يعجبكوا"

وتعرض أبطال وصناع الفيلم لموجة من الانتقادات الشديدة بسبب البوستر الرسمي للفيلم، الذي تم طرحه مؤخرا وتشابه بشكل كبير مع بوستر فيلم The Notebook.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي البوستران كنوع من أنواع المقارنة، وانتقاد هذا التطابق مؤكدين أن صناع فيلم أنا لحبيبي نفذوا البوستر الأجنبي بأبطال مصريين.

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