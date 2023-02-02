رفع فيلم "شلبى" لـ كريم محمود عبد العزيز من دور العرض السعودية

القاهرة - لايف ستايل
قررت عدد من دور العرض السينمائية السعودية رفع فيلم " شلبى" من السينمات بعدما حقق إجمالى إيرادات بلغت حوالي ٣ مليون و ٣٠٠ ألف ريال سعودي منذ طرحه فى دور العرض السعودية.
فيلم شلبى
فيما حقق فيلم “شلبي” الذى يقوم ببطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وروبي نجاحا ملحوظا حيث وصل حجم إيراداته فى مصر فى أسبوع عرضه الثالث 2,112,561 مليون جنيه، وبذلك يكون قد حقق فيلم شلبي مجمل ايرادات 8,905,868 مليون جنية مصري .
ويحتل فيلم “شلبى” هذا الأسبوع المركز الثالث ليأتى بعد فيلمي أخي فوق الشجرة و نبيل الجميل أخصائى تجميل”وذلك حسبما أكد مدير التوزيع محمود الدفراوي.
أحداث الفيلم:
تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.
يشارك في فيلم شلبي العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، بيومي فؤاد، روبي، حاتم صلاح، سليمان عيد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي
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