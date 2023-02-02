شكرا لقرائتكم خبر عن "كشف مستعجل" أول تجارب watch it الحصرية في رمضان من 15حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على منصة watch it الرقمية، خوض تجربة تقديم مسلسل على المنصة حصرياً في شهر رمضان المقبل 2023 لأول مرة، حيث وقع الاختيار على مسلسل كوميدى بعنوان "كشف مستعجل" من 15 حلقة بطولة محمد عبد الرحمن توتا ومصطفى خاطر وهنادى مهنى ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

المسلسل يشارك في بطولته الفنانة الكبيرة ميمى جمال، والفنانة الشابة الهام وجدى، ويظهر بطلى العمل محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر بشخصيتي أطباء نفسيين تمر حياتهما بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادى مهنى خلال الاحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن وتعمل ممثلة وتمر بالعديد من الأزمات بحياتها في إطار كوميدي.

يذكر أن منصة watch it تستعد لعرض أحدث أعمالها الأصلية، مسلسل "بالطو" من 10 حلقات ومأخوذ عن رواية بالطو وفانلة وتاب، وبطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمود البزاوى، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمد رضوان، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

وفى سياق آخر انتهى محمد عبد الرحمن توتا من تصوير فيلمه الجديد "البطة الصفرا" الذى يشارك في بطولته غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

أما مصطفى خاطر فينتظر عرض فيلم "رمسيس باريس" في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل، والعمل بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.