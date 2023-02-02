شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 14يومًا قضاها حلمي بكر داخل أروقة المستشفى.. تدهور وتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار14 يومًا قضاها الموسيقار الكبير حلمي بكر داخل أروقة المستشفى، بعد أزمة صحية مفاجئة ألمت به الفترة الماضية، ما بين تدهور حالته وتحسنها، حيث قضى خلال هذه الفترة عدة أيام داخل العناية المركزة في محاولة من الأطباء للسيطرة على حالته الصحية وخروجه منها لأيام أخرى، ثم عودته اليوم مجددا للعناية نتيجة ضعف عضلة قلبه.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل 14 يوما قضاها حلمي بكر داخل المستشفى:

دخل الموسيقار حلمي بكر إلى المستشفى فجر يوم الجمعة 20 يناير الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كان يعاني وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب، حسب ما صرح به الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين.

وعلى مدار 5 أيام استمر تواجد حلمي بكر داخل العناية المركزة في محاولة من الأطباء للسيطرة على وضعه الصحي، وإعادة وظائف الكلى للعمل بشكل طبيعي، ومستوى السكر والأكسجين، وبالفعل خرج من العناية المركزة يوم الأربعاء قبل الماضي الموافق 25 يناير الماضي، بناء على استقرار حالته الصحية وتحسنها بشكل أكبر، ولكن الأطباء منعوا خروجه من المستشفى واستمر تواجده داخل غرفة عادية إثر معاناته من "كحة" شديدة مما يتسبب لديه في انخفاض الأكسجين مرة أخرى.

حلمي بكر داخل المستشفى

وفي انتظار خروجه من المستشفى كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية عن عودة حلمي بكر إلى العناية المركزة مرة تانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موضحة أنه بالفعل تم علاجه من مشاكل الكلى التي كان يعاني منها، ولكن ما زال يعاني من ضعف عضلة القلب، كما أن أي حديث أو إجهاد أو انفعال له يتسبب في تعرضه لأزمة صحية وانخفاض معدل الأكسجين، فاضطر الأطباء لإعادته للعناية ومنع الزيارة عنه نهائيًا لحين تحسن حالته الصحية بشكل أكبر.

وخلال فترة تواجده داخل المستشفى حرص عدد من الفنانين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية، وعلى رأسهم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وحلمي عبدالباقي، والدكتور عاطف إمام والدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، بالإضافة إلى الفنانة هند عاكف، وغيرهم.



حلمي بكر برفقة أعضاء نقابة الموسيقيين

كما طالب حلمي بكر خلال تواجده في المستشفى بمنع الزيارة عنه من قبل الباحثين عن التريند ومن لا تجمعه بيهم علاقة مباشرة، حيث فوجئ حلمي بكر بحضور عدد من الأشخاص ممن لا تربطه بهم أي علاقة مباشرة يزورونه بشكل مفاجئ في المستشفى ويصرون على التقاط الصور معه رغم حالته الصحية المعروفة للجميع.

وطالبت النقابة باحترام ظروف حلمي بكر الصحية والبعد عن الجري وراء الترند أو اقتحام خصوصية المريض وزيارته بشكل مفاجئ من أشخاص هم ليسوا أصدقائه أو في مجلس النقابة.