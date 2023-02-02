شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض باليه "كليوباترا" على خشبة مسرح دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل عرض "كليوباترا" بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا وتصميم الرقصات لخوزيه بيريز ومساعده رينيه دى كارديناس وتصميم المناظر والملابس مانويلا سيرى وذلك لمدة اربعة ليالى تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس والجمعة 7 ، 8 ، 9 ، 10 فبراير الجارى على المسرح الكبير .



من العرض من العرض



من االعرض من االعرض

باليه كليوباترا يدور حول القصة التاريخية لملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر ، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما .

فرقة بالية اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا ، بلغاريا ، يوغوسلافيا ، ألمانيا ، فرنسا وتونس ، اصبحت احد الفرق التابعة لدار الاوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت ، بحيرة البجع ، كسارة البندق ، جيزيل ، دون كيشوت ، طقوس الربيع ، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، سندريلا ، رقصات نلتقى بها ، وبالرغم من كل شئ وقدمت باليه كليوباترا لأول مرة عام 2019 .