شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تتهم ممثلة عالمية بالتنمر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت المغنية العالمية بريتني سبيرز، الممثلة والمغنية أليسا ميلانو "بالتنمر" عليها بعد أن أعربت ميلانو عن قلقها على سلامتها من خلال حسابها الرسمي على تويتر في ديسمبر من العام الماضى 2022.



بريتني سبيرز وأليسا ميلانو

حيث أعلنت ميلانو بطلة مسلسل Charmed عن مخاوفها بشأن سبيرز، حيث غردت قائلة: "شخص يذهب للتحقق من بريتني سبيرز".



أليسا ميلانو وبريتني سبيرز

وردت سبيرز من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام قائلة:" يحزنني أن أرى أشياء عني من أناس لا يعرفونني، هذا بالتأكيد يبدو وكأنه شكل من أشكال البلطجة، من المفترض أن نقف بـ جانب بعضنا البعض لا أن نتنمر على بعضنا البعض".

ميلانو لم ترد بعد على ما قالته سبيرز، وتواصل موقع NME مع ممثلي سبيرز وميلانو للتعليق، ولم تجب أي منهما.

كما تتواصل حالة السجال والهجوم المتبادل بين نجمة البوب بريتنى سبيرز وعائلتها بين الحين والآخر، ومؤخرًا، ردت والدة بريتنى سبيرز على ابنتها بعد أن شاركت نجمة البوب مقطعًا صوتيًا طويلاً متهمة إياها بالتآمر مع والدها لوضعها تحت وصاية، وشهد التسجيل الذى تبلغ مدته 22 دقيقة - الذى نُشر عبر حساب "سبيرز" على YouTube، لكنه أصبح خاصًا منذ ذلك الحين - اتهام والديها، لين، وجيمى، البالغ من العمر 67 عامًا، بخوض مؤامرة "مع سبق الإصرار" للسيطرة على مواردها المالية بعد أن قدمت امرأة الفكرة لوالديها قبل دخولها المستشفى عام 2008.

وفى المقطع الصوتى، ادعت سبيرز، بشكل صادم، أن والدتها ساعدته على متابعة الخطة، وجعلت كل شيء يحدث مع تفصيل المعاملة القمعية التى أجبرت على الذهاب إليها خلال فترة الوصاية التى استمرت 13 عامًا.

المنشور المرتجل، الذى تمت مشاركته لفترة وجيزة مع ما يقرب من 10 ملايين مشترك فى قناتها قبل أن يصبح خاصًا، أدى إلى تدفق كبير من الدعم من معجبى مغنية Toxic، مما دفعها إلى مشاركة رسالة شكر لجمهورها وداعميها.

لين، التى أنفقت فى عام 2010 مليونى دولار من أموال ابنتها فى قصر لويزيانا مع الحصول على خدمات كاملة كواحدة من آخر تحركاتها أثناء توليها مسؤولية الوصاية، أدعت أنها حاولت مساعدة ابنتها مرات لا تحصى، ولكن تم رفضها، وقالت إنها "تحب ابنتها، ولكن تم بث الادعاءات وسيكون من الأفضل جعل مقطع الفيديو اللاذع وجهاً لوجه، على انفراد".