شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن أمين المصرية والعربية الوحيدة بين حكام مهرجان برلين في دورته الـ 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر اسم المخرجة المصرية أيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول، GWFF التي تقدم من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز، بـ مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 التي ستقام في الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارى.



أيتن أمين

بذلك أمين هي العربية والمصرية الوحيدة ضمن حكام المهرجان، وتم ترشيح 19 فيلمًا روائيًا طويلًا من أقسام المنافسة المختلفة للدورة الجديدة في المهرجان، ، على أن تقرر لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة أشخاص الجائزة جوديث ريفو ديلون (فرنسا)، أيتن أمين (مصر) وسيريل شوبلين (سويسرا).



لجنة التحكيم

كما كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير، The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.