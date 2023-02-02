كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 02:51 مساءً - أعلن الفنان تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل غنائي في لبنان بعد فترة غياب استمرت لمدة 7 سنوات، والذي من المقرر إقامته في صيف 2023 .
نشر تامر حسني صورة للبوستر الدعائي للحفل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
وأرفقها بتعليق جاء فيه: “بعد غياب أكثر من 7 سنوات عن لبنان الغالي وشعب لبنان الحبيب، إن شاء الله مستنيكوا يا حبايب قلبي في حفلنا الكبير” .
وتابع نجم الجيل ممازحا جمهوره بالحديث على الطريقة اللبنانية: “وهو ده قصدي هيده هوي، لبنان بقى” .
وفي سياق آخر كان قد كشف الفنان تامر حسني عن انضمام الفنانة مي عمر لفيلمه الجديد “تاج”، والذي من المقرر عرضه بشكل مبدئي في صيف 2023 .
نشر تامر حسني مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” تجمعه بمي عمر وصناع الفيلم من بينهم المخرجة سارة وفيق .
وكتب تامر حسني في تعليقه على الصور مهنئا مي عمر بانضمامها لأبطال العمل: “مبروك يا مي فيلم تاج .. تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق” .
ويعد فيلم “تاج” هو التعاون الثاني بين تامر حسني ومى عمر، وذلك بعد تقديمهما لفيلم “تصبح على خير” في عام 2017 .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 7 سنوات .. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في هذا البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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