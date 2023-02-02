بعد غياب 7 سنوات .. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في هذا البلد

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 02:51 مساءً - أعلن الفنان تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل غنائي في لبنان بعد فترة غياب استمرت لمدة 7 سنوات، والذي من المقرر إقامته في صيف 2023 .

نشر تامر حسني صورة للبوستر الدعائي للحفل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

وأرفقها بتعليق جاء فيه: “بعد غياب أكثر من 7 سنوات عن لبنان الغالي وشعب لبنان الحبيب، إن شاء الله مستنيكوا يا حبايب قلبي في حفلنا الكبير” .

وتابع نجم الجيل ممازحا جمهوره بالحديث على الطريقة اللبنانية: “وهو ده قصدي هيده هوي، لبنان بقى” .

وفي سياق آخر كان قد كشف الفنان تامر حسني عن انضمام الفنانة مي عمر لفيلمه الجديد “تاج”، والذي من المقرر عرضه بشكل مبدئي في صيف 2023 .

نشر تامر حسني مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” تجمعه بمي عمر وصناع الفيلم من بينهم المخرجة سارة وفيق .

وكتب تامر حسني في تعليقه على الصور مهنئا مي عمر بانضمامها لأبطال العمل: “مبروك يا مي فيلم تاج .. تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق” .

ويعد فيلم “تاج” هو التعاون الثاني بين تامر حسني ومى عمر، وذلك بعد تقديمهما لفيلم “تصبح على خير” في عام 2017 .