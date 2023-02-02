شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حلمى بكر للعناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب ومنع الزيارة نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أن الأطباء أعادوا الموسيقار حلمي بكر مرة أخرى إلى العناية المركزة، نتيجة معاناته من ضعف عضلة القلب، مشيرة إلى أن الأطباء أخبروها أن انفعاله يسبب لديه "كحة شديدة" وانخفاض معدل الأكسجين.

وتابعت: "حلمي بكر كان داخل المستشفى عنده مشكلة في الكلى والقلب، مشكلة الكلى اتحلت الفترة اللي فاتت، ولكن ما زال لديه مشكلة في القلب، لأن عضلة القلب عنده ضعيفة وهي اللي بتسبب تجميعه الماية، كما أن الأطباء منعوا عنه الزيارة لأن الكلام او الانفعال يسبب له انخفاض في الأكسجين، مما استدعى دخوله العناية مرة أخرى للاطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل".

يذكر أن الموسيقار تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة استعدت دخوله المستشفى وبقاءه داخل العناية المركزة لأيام، وكشف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، وقتها أن الموسيقار حلمي بكر دخل المستشفى إثر معاناته من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم.

وأضاف دكتور محمد عبد الله أن الأطباء حاولوا الفترة الماضية إعادة مستوى السكر لمستواه الطبيعى، وعلاج مشكلة احتباس المياه، وأن النقابة تتابع حالته عن كثب.

كما طالب حلمي بكر مؤخرا بمنع الزيارة له من قبل الباحثين عن الترند ومن لا تجمعه بيهم علاقة مباشرة، حيث فوجئ حلمي بكر بحضور عدد من الأشخاص ممن لا تربطه بهم أي علاقة مباشرة يزورونه بشكل مفاجئ في المستشفى ويصرون على التقاط الصور معه رغم حالته الصحية المعروفة للجميع.

وطالبت النقابة باحترام ظروف حلمي بكر الصحية والبعد عن الجري وراء الترند أو اقتحام خصوصية المريض وزيارته بشكل مفاجئ من أشخاص هم ليسوا أصدقائه أو في مجلس النقابة.