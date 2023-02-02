شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم المرحلة الثانية من "الدوم" تضم يسرا وأنوشكا وحميد الشاعري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" على مدار الحلقات السابقة عدد كبير من المواهب من مختلف محافظات مصر في التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، لتنتهي الحلقة السابعة التي عرضت أمس بإعلان أسماء الفائزين عن المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بمشاركة لجنة تحكيم مكونة من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش، وأحمد مبارك مدرب التمثيل.

وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج 3 لجان تحكيم مختلفة لكل فئة من فئات المسابقة، حيث تتكون لجنة تحكيم مسابقة التمثيل من النجمة يسرا، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج بيتر ميمي، بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الغناء من النجم حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

أما في فئة التقديم التليفزيوني، فتتكون لجنة تحكيم المرحلة الثانية من الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن، ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم الخميس من البرنامج عرض مواهب التقديم التليفزيوني والتمثيل، بينما تعرض مواهب الغناء غدا الجمعة.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، كما يعرض الموسم الثاني من البرنامج على قناة dmc، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.