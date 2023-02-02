نجل محمد هنيدي الشاب يخطف الأنظار بوسامته في أحدث ظهور له.. والجمهور: “هذا الشبل من ذاك الأسد؟”

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 12:50 مساءً - احتفل الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاد ابنه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر محمد هنيدي عبر خاصية “الاستوري”، في صورة سيلفي أمام المرآة برفقه ابنه، وعلّق هنيدي علي الصورة واضعًا شكل القلب مع شكل تورتة عيد ميلاد.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه واضافوا العديد من التعليقات التي تمنوا فيها حياة سعيدة وهادئة لهنيدي وأسرته.

محمد هنيدي ونجله في أحدث ظهور له عبر ستوري إنستجرام

جمال عبدالحميد يدلي بتصريحات صادمة عن محمد هنيدي

علي جانب آخر، حالة من الجدل الواسع أثارها المخرج جمال عبد الحميد فور تصريحاته التي أطلقها فى ندوته بمعرض القاهرة للكتاب حيث كشف تفاصيل عمله مع شريهان ومحمد هنيدي، وموقفها مع نجم الكوميديا بشأن انقاذه من السجن والموت نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة اثناء العمل سويًا فى إحدى حلقات فوازير «حاجات ومحتاجات».

وقال المخرج جمال عبد الحميد على هامش حضوره ندوة تكريميه له بمعرض القاهرة للكتاب والتى عقدت منذ ايام قليلة: “قد عرض على شريهان ثلاث فنانين للعمل معهم وهم علاء مرسي وعهدي صادق وهنيدى الذى رفضته فى البداية لأنها تكرهه، قبل أن توافق على مشاركته”.

واضاف جمال عبد الحميد: “على الرغم من كرهها له الا انها أثناء تعاونهما سويا فى الفوازير تعرض محمد هنيدى الى حالة إغماء داخل اللوكيشن بسبب تناوله مواد مخدرة وقررت شريهان أن تنقذ حياته ونقلته إلى المستشفى كما استطاعت ان تقنع الأطباء وإدارة المستشفى بعدم ابلاغ الشرطة حتى لا يتعرض إلى السجن والمسائلة القانونية وهو ما يعرض ايضا العمل الى المسائلة القانونية وتم اغلاق الامر عند هذا الحد وانتهى الأمر لأنها إنسانة رائعة”.

رد محمد هنيدي

والمثير أن محمد هنيدى وشريهان لم يحركا ساكنًا حيث لم يردا على تصريحات المخرج جمال عبد الحميد والذى تراجع فيها بعد ذلك مؤكدًا الواقعة الخاصة بإنقاذ شريهان لمحمد هنيدى ونافيا تناوله مواد مخدرة.

فيلم: نبيل الجميل أخصائي تجميل

الجدير بالذكر أنه يُعرض حاليًا في السينمات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للفنان محمد هنيدي، وقد حقق الفيلم نجاح وأقبال جماهيري كبير فور طرحه في دور العرض في مصر والوطن العربي، وتصدر الفيلم شباك تذاكر إيرادات السينمات، محققًا 28.669.192 جنيه.

أبطال نبيل الجميل أخصائي تجميل

يُشار إلى أن فيلم نبيل الجميل بطولة محمد هنيدي، ومحمود فارس، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف والعديد من الفنانين تأليف أمين جمال بالتعاون مع محمد محرز وإخراج خالد مرعي.

قصة نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتدور قصة فيلم نبيل الجميل في إطار كوميدي، ويجسد الفنان محمد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية وأبطال العمل، منهم محمد سلام ومحمود حافظ، العديد من المفارقات الكوميدية وتتوالى الأحداث.

«نبيل الجميل» يؤخر طرح فيلم «الجواهرجي»

وبشكل مبدئي، قررت الشركة المنتجة طرح فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل بدور العرض خلال إجازة منتصف العام الدراسي القادم، ما سيعمل على تأجيل «فيلم الجواهرجي» لهنيدي مرة أخرى، بعد سلسلة من التأجيلات.

ويتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه “الجواهرجي” يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.

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