شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوة بوجبا المقبلة بعد يوفينتوس.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا سيصبح قريب للغاية من الرحيل عن يوفينتوس، إذا ما استمرت الأوضاع الحالية مع "السيدة العجوز" كثيرًا، بعدما اقترب الفريق من الهبوط بصورة كبيرة، بجانب تأكد عدم مشاركته فى البطولات الأوروبية فى الموسم المقبل.

وأفادت التقارير أن بوجبا لا يشعر بالسعادة داخل يوفينتوس بعد عودته من الإصابة، حيث يري اللاعب أن خطوة البقاء داخل الفريق الإيطالي لن تضيف له الكثير، فى ظل إمتلاك اللاعب للعديد من العرض العربية الضخمة أبرزها النصر والاتحاد، مما قد يجعل اللاعب يحبذ فكرة الإنتقال لدوري روشن.

حيث أن جميع تعاقدات بوجبا السابقة ينظرها خلالها اللاعب إلى الجوانب المادية أكثر من أي جوانب آخري، مما قد يمهد لهذا الإنتقال، بعد الأزمة المالية الطاحنة التى ضربت يوفينتوس فى الآونة الاخيرة.



بوجبا يفضل الإنتقال إلى النصر

ومن جانبه، يحبذ بوجبا فكرة الإنتقال إلى النصر، بعد إنتقال رونالدو الأخير إلى العالمي، بخلاف رحيله إلى الاتحاد والذي لا يوجد به نجوم عالميين فى الفترة الحالية، ولكن تبقي الأمور المادية المحرك الأساسي فى وجهة اللاعب القادمة.



موقف يوفينتوس من رحيل بوجبا

وأكدت بعض المصادر الصادرة من يوفينتوس أن الفريق ليس لديه الكثير ليقدمه من أجل اللاعب فى الفترة الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية التى يمر بها الفريق الإيطالي لم تتضح لها معالم للحل، مما يجعل الإتجاه الأقرب هو الموافقة على رحيل اللاعب والرضوح للأمر الواقع.