صورة تُنشر للمرة الأولى.. بهاء سلطان في حفل زفافه؛ لن تصدق جمال زوجته التي تصغره بـ 15 عامًا والمفاجأة في جنسيتها!

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 11:43 صباحاً - يتميز الفنان بهاء سلطان بصوته العذب، واختيار أغانيه بعناية وحرص، ليجمع بين الحب والشجن، وبات له قاعدة شعبية عريضة بين الجماهير.

وبعد تصدره التريند خلال الأيام الماضية، أعادت مجموعة من الحسابات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور لزوجة الفنان بهاء سلطان .

من هي زوجة بهاء سلطان؟

وزوجة بهاء سلطان تدعى “جيرمين مجدي” وهي سيدة مصرية من خارج الوسط الفني، وكان بهاء سلطان قد أعلن في شهر نوفمبر عام 2013 عن زواجه منها، وهي شابة صغيرة في السن، وفي عام 2015 أثمر زواجهما عن ولادة توأم من البنات لهما وأسمياهما: (كاندي وكادي).

زواج بهاء سلطان

كان لزواج “سلطان” في 2013، العديد من التساؤلات والجدل حوله، حيث قرر الزواج من فتاة تُدعى “جيرمين مجدي” تصغره بـ 15 عاما.

وتزوج في عُمر الـ 41، في حين كانت زوجته 26 عامًا، ولم يقدم الفنان حينها على إقامة حفل زفاف ضخمًا، مكتفيًا بعقد القران بإحدى المساجد الكُبرى، وحفل بسيط، وسط حضور عدد قليل من زملائه بالوسط الفني.

كما حرص الفنان المصري أن تكون الزيجة مفاجأة لجمهوره، حتى إنها كانت بعيدة عن أعين الإعلام.

صورة أثناء ولادة زوجته

وفي يناير 2015، بات الفنان بهاء سلطان، حديث “السوشيال ميديا” بعدما تداولت له صورة من داخل غرفة العمليات، وهو يرافق زوجته في أكثر لحظاتها ضعفًا وألمًا.

ليظهر الفنان مرتديًا سكراب طبي، مع الكمامة، وهو يحمل طفلتيه التوأم حينها “كاندي وكادي”، ليلقب بـ”أبو البنات”.

نبذة عن بهاء سلطان

ولد “سلطان” لأب مصري وأم بحرينية، وكانت أولى انطلاقاته في عام 1998، حين غنى “احلف” من كلمات مصطفى كامل، لتنال رضا الجماهير، لتبدأ شهرته في عالم الغناء، ويواصل طرح الألبومات الغنائية، ويصبح واحدا من أشهر المطربين الذي عرفوا بـ”اللون الحزين والشعبي” بحلول عام 2002، بعد طرح ألبوم “يا ترى”.

يذكر أن بهاء سلطان قدم العديد من الأغاني المنفردة والألبومات الغنائية والأغاني المصورة كما وضع صوته على أغاني بعض المسلسلات الدرامية، مثل: ياللي ماشي عام 1999، قوم أوقف عام 2003، يدعي يا رب عام 2014

بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة

وعلى الصعيد الفني، طرح المغنّي المصري بهاء سلطان، الجمعة الماضية، أحدث أغنياته، وتحمل اسم “العمر كله” على منصة “يوتيوب“.

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحصدت الأغنية 40 ألف مشاهدة على “يوتيوب” في الساعات الأولى لطرحها.

وكان بهاء سلطان طرح عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، منها أغنية “ندر عليا”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم.

كما طرح أغنية “قلب أسود” وهي الأغنية الدعائية لفيلم “تحت تهديد السلاح” بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوي.

وانتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم “المطاريد” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 25 يناير/ كانون الثاني.

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