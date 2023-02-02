شكرا لقرائتكم خبر عن 25عامًا على إحباط سرقة"هنيدى وليلى علوى وعلاء ولى الدين"للبنك فى"حلق حوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 25 عامًا على عرض فيلم "حلق حوش"، الذي سبق أن طرح في فبراير 1997، وما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ويضحكون على المشاهد الكوميدية بين النجوم محمد هنيدى و ليلى علوى و علاء ولى الدين و مشهد دخولهم سرقة البنك واعتقادهم انههم سوف يجدون الأموال الطائلة لتغير حياتهم و لكنهم يجدون فى الخزنة الفئران ليلجئون إلى حيلة للحصول على الأموال ثم يهربون .

وفيلم " حلق حوش" تأليف بشير الديك و إخراج محمد عبد العزيز، ومن بطولة ليلى علوى و محمد هنيدى و علاء ولى الدين و عبد الله فرغلى و عبير الشرقاوى و نهى العمروسى و يوسف داوود و فؤاد خليل.

ويدور الفيلم في إطار كوميدى، حول مجموعة من الأصدقاء ليلى علوى " شادية " و محمد هنيدى " فرج " و علاء ولى الدين " حسونه" يعيشون على سطح إحدى العمارات المطلة على سينما صيفية، يتابعون باستمرار أفلامها، وبعد فشلهم فى رحلة البحث عن عمل شريف، يقومون بتشكيل عصابى لسرقة أحد البنوك الصغيرة، ولكن الشرطة تبدأ فى مطاردتهم.



