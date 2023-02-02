شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يخوض دراما رمضان 2023 بـ 3 مسلسلات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم خالد الصاوي موسم دراما رمضان المقبل 2023 بـ 3 مسلسلات جديدة، حيث انضم مؤخرًا إلى أبطال مسلسل "الكتيبة 101"، التي تدور أحداثه في إطار 30 حلقة حول "الكتيبة 101" وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر، وهو من تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

كما يشارك خالد الصاوي في مسلسل "مذكرات زوج" مع الفنان طارق لطفي، وهو عمل مكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى، ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي، وغيرهم من الفنانين.

وجاء العمل الثالث الذي يشارك به "الصاوي" خلال الموسم الرمضاني المقبل مسلسل "سره باتع" للمخرج خالد يوسف في أولى تجاربه الدرامية، حيث يقدم شخصية مهمة للغاية فى أحداث المسلسل، ليعود بهذا العمل للتعاون مع خالد يوسف بعد غياب 4 أعوام، حيث قدما سوياً فيلم "كارما" والذى عرض فى السينمات عام 2018، وشارك فى بطولته كل من عمرو سعد، غادة عبد الرازق، زينة، ماجد المصرى، وعدد كبير من الفنانين.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي مسلسل "أعمل أي" مع الفنانة صابرين، الذي عرض الفترة الماضية عبر شاشة قناة dmc، ويشارك في بطولته ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.