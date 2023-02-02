شكرا لقرائتكم خبر عن باسم ياخور يستقبل العزاء فى والده اليوم وغدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع الفنان السوري باسم ياخور جثمان والده اليوم الخميس، إذ يؤدي صلاة الجنازة عليه الساعة الـ3 عصرا في كنيسة مارميخائيل للروم الاثوذكس في اللاذقية، بسوريا ثم يشيع الجثمان في المقبرة القديمة "الفاروس".

ومن المقرر أن يستقبل باسم ياخور مع أسرته العزاء في والده الإعلامي إبراهيم ياخور الراحل بعد صلاة الجنازة مباشرة وحتى الساعة 7 مساء، في صالة المطران يوحنا منصور في حي الأميركان، وأيضا غدا الجمعة من الساعة 4 لـ 7، بينما يستقبل العزاء يومي الأحد والاثنين المقبلين من الساعة 5 لـ 8 في صالة كنيسة الصليب المقدس بالقصاع- دمشق.

وفاة والد باسم ياخور

وأعلن باسم ياخور وفاة والده أمس الأربعاء عبر حسابه بموقع "فيسبوك" حيث كتب: وداعاً أبي، رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة مايعزي قلبي هو اننا تحدثنا كثيراً واخبرتني اشياء لم تخبرني اياها ابداً عنك وعني

".

وتابع: "ابتسمنا ونظرنا في اعين بعضنا طويلاً بصمت ابلغ من آلاف الكلمات تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة ، متابعا: "ما يعزي قلبي هو اننا اجتمعنا انا واخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما واساني ايضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا ".

واختتم كلامه قائلا: "لن اتذكرك الا في اجمل صورك كما يليق بك، انت اليوم في مكان افضل بلا الم ولا اوجاع، روحك ترفرف في قلبي دائما وداعاً ابو البر كما كنا نخاطبك دوماً، وداعا يا حبيبي.