اللبناني طوني عيسى يثير الجدل بسبب رفضه الزواج من “امرأة مطلقة”!

كتب امير فتحي في الخميس 2 فبراير 2023 03:54 صباحاً - أثار الممثل اللبناني طوني عيسى الجدل بعد إدلائه بموقفٍ وصفه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ذكوريٍّ تضمن تحقيراً للنساء المطلقات.

فخلال استضافةٍ تلفزيونية، صرّح عيسى بأنه “ما بتزبط عندي إني اتزوج امرأة مطلقة”، في موقفٍ ينطوي على إساءةٍ للنساء المطلقات.

جاء تصريحه رداً على سؤالٍ غريبٍ طرحه الإعلامي علي ياسين، حول ما إذا كان سيرتبط بزوجته أمونة عيد فيما لو كانت مطلقة.

ليرد عليه طوني عيسى: “لا أرتبط بها” و”ما بتزبط معي” وأردف قائلاً: “عقلاتي لوء”.

وعلى على الرغم من رفض عيسى وصف موقفه بالذكوري الا انه تعرض لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الممثلة السورية أمل عرفة دافعت عن موقف طوني عيسى بالقول “في ناس ما بحبوا يتزوجوا من مطلقة لو ما عندها ولاد يصطفلوا شو بدنا فيهم”.