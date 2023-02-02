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الأوبرا تحيى ذكرى رحيل أم كلثوم اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي في الثامنة مساء اليوم الخميس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها يا صوت بلدنا ل- محمد الموجي ، إفرح يا قلبي - هجرتك - على بلد المحبوب - ليلي نهاري - مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي ، عن العشاق - إحنا إحنا وحدنا لـ زكريا أحمد ، بعيد عنك - أنساك - موسيقى الف ليلة وليلة لـ بليغ حمدي ، موسيقى إلى سيدى إعداد قائد الحفل المايسترو صلاح غباشي .. أداء نهاد فتحي ، رحاب عمر ، رحاب مطاوع ، بسملة كمال ، وليد حيدر ، صابرين النجيلي

 

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المايسترو صلاح غباشى

 

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صابرين النجيلى 

الجدير بالذكر ان دار الاوبرا اعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل ام كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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