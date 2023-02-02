شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى ينتهى من تسجيل أغنيات جديدة بتوقيع سيد الشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان وائل الفشني حالة انتعاشة فنية حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغانى الجديدة، وينوى طرح أولهم منتصف فبراير الجاري، وتعاون في هذه الأغانى مع الشاعر صلاح عمار والملحن سيد الشاعر كما يعتزم تصوير أغنيتين منهم بطريقة الفيديو كليب.

قال المطرب وائل الفشني، إن أغنية "الصعيد وناسه" التي غناها بالحفل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأذيعت على الهواء مباشرة على القنوات المصرية، هي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق عبد الجابر، معربا عن سعادته بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، أثناء الحفل الذي أقيم على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج.

أضاف الفشني، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" : "شرف كبير لي أن سيادة الرئيس يكرمني على الهواء.. احنا تعبنا جداً في التدريبات أنا وشباب الفرقة الاستعراضية كلهم من سوهاج، ومحتاجين نحيي تراثنا وفنوننا وتكون فرصة عشان الناس في مصر تشوفكم.. شدوا حيلكم ".

تابع: "بشكر القائمين على الأغنية لأنهم شركاء النجاح، وسبب من أسباب تكريم الرئيس لي" قائلا : "بحلم بانتشار الفن الصعيدي، وإعادة إحيائه بأشكال مختلفة بالدمج مع الأوركسترا..وما بنسيبش الجلابية الصعيدي، ولا تراثنا الغني، لأنهم ثروة فنية وقيمة لا تُقدر بثمن ".