شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعلن أسماء الفائزين فى المرحلة الأولى من البرنامج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج الدوم خلال حلقته السابعة من الموسم الثاني والتى تذاع على قناة DMC، المواهب التى وقع الاختيار عليها من قبل لجنة اختيار المواهب التي تشكلت من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش، وأحمد مبارك مدرب التمثيل.



الدوم

ومن الفائزين فى المرحلة الأولى روان على محمد، منار حمدى إبراهيم، إيهاب محيى الدين، نورا على الأحمر، أشرقت، إيمان رضا، ليديا لوتشيانو، غادة سيد محمود، أصالة خالد، ريم عبد المقصود، محمد شحاته، مادونا مجدى، بوسى ماهر، بهيرة وليد، نادى صبحى، هايا حامد، ماهر جمال، نورهان أسامة، أحمد عثمان، على عبد العظيم، إسراء مصطفى، محمد على صبرى، بيشوى دنيال، رحمة محمد، عبد الله أحمد، مصطفى ذكرى، اسامة عشرى، كريم فوزى، خالد وليد، عليا كامل، يارا حسام، روان رضا، أحمد السعودى، سهيلة محمد، احمد رجب، كريم فرج، ليلى، سهيلة محمد، محمد جمال عبد القادر، انجى عبده، محمد علاء الدين، سيلينا مينا، عمر رشيد، شهد وائل، سارة كامل، خلود أحمد، محمود شعبان، بسمة عادل، خلود محمد السيد، ملك احمد، محمد محمود، ملك أيمن، آية سامى النمر، أحمد نادى، حنين سعيد، محمد مجدى.



الدووم

وكذلك تمارا عماد الدين، رقية محمد عسكر، إنجى عهدى، ياسمين أمين، هشام سلطان، أحمد أشرف، دينا جاب الله، سارة سامى، أفنان جمال، شامو حمدى، أمير عبد الواحد، ندى غانم أبو بكر، محمد مصطفى رزق، منعم يوسف، أحمد محمد سعد، سيف الدين سيد، يوسف طارق، محمود عبد المنعم، إسراء أحمد، رضوى أحمد، ميرنا كرم، أسماء الدسوقى، أمانى سمير، دنيا إبراهيم، ندى عماد، ميرال بولس، محمد السيد، كيرلس رضا، محمد يسرى، رضوى، نادر صلاح إبراهيم، أحمد عيد، سارة مجدى.



الدوم

وقام مقدمو البرنامج الإعلامي شريف نور الدين ونهى درويش، بالإتصال بالفائزين لإخبارهم بالنتيجة، وجاءت ردود أفعالهم تباينت بين السعادة العارمة والمفاجأة وأحيانا البكاء.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.