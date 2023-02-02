شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنتهي من تصوير مشاهدها فى مطار القاهرة بمسلسل "حمد الله ع السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة يسرا تصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد الذى يحمل اسم "حمد الله ع السلامة" في عدد من ديكورات العمل المختلفة، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

وانتهت يسرا من تصوير مشاهدها فى مطار القاهرة وهو مشهد عودتها من الخارج - لتستقر فى مصر، وتبدأ رحلتها فى القاهرة، حيث تذهب إلي شقتها وتفاجئ بمشكلة لم تكن تتوقعها؟.

ويشارك النجمة يسرا فى بطولة مسلسل "حمد الله ع السلامة" عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، أوتاكا، والمطرب عنبة فى أول تجربة درامية تليفزيونية له.

مسلسل "حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل، وكان فريق عمل المسلسل أجرى بروفات كثيرة خلال الفترة الماضية من أجل التحضير للعمل.

يشار إلى أن يسرا نافست فى رمضان الماضى بمسلسل "أحلام سعيدة" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.