شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت رئيسة لجنة المسابقة الدولية بمهرجان برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 الذى سيقام في الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارىعن لجنة التحكيم الدولية، التي ستقرر من سيحصل على جائزة الدب الذهبي والفضي، على أن تقوم برئاسة اللجنة الدولية الممثلة الشابة كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية).

وستتكون اللجنة من جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).



لجنة التحكيم الدولية

كما كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير، The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.