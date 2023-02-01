مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف خطتها الفنية الجديدة

كشف نبيل إدوارد، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة سواء في الحفلات أ أو الأغاني.وقال نبيل إدوارد في تصريح ، إن شيرين عبد الوهاب تركز الفترة الحالية في تسجيل أغاني جديدة، حيث انتهت من 3 أغنيات، مشيرًا إلى أنها ستشارك في عدة حفلات بأكثر من بلد عربية بعد شهر رمضان المقبل.

وعن موعد طرح الأغاني، أوضح نبيل إدوارد: ممكن على عيد الفطر ننزل كل فترة أغنية ويارب يعجبوا الجمهور.

حقيقة خلاف شيرين عبد الوهاب ومنظم حفلها في لبنان

على جانب آخر، أكد نبيل إدوارد حقيقة خلاف شيرين عبد الوهاب مع منظم حفلها في لبنان، حيث قال مفيش خلافات ولا غضب بين شيرين عبد الوهاب ومنظم حفلها في لبنان، فقط محصلش اتفاق على العقد، وهو رجل محترم وصديق، لكن محصلش اتفاق بينا زي حفلات كتيرة مش بنتعاقد عليها.

شيرين تمتلك منزل في لبنان

وفي سياق مختلف، ردت الإعلامية نضال الأحمدية، حقيقة استقرار شيرين عبد الوهاب في لبنان بشكل دائم، كما أشيع، وقالت نضال، إن شيرين عبد الوهاب تمتلك منزلًا في لبنان منذ عدة سنوات طويلة ولم تقم بشرائه من فترة قصيرة كما أشيع، مشيرة إلى أنها تجلس في لبنان حاليًا وستعود إلى القاهرة خلال أيام، معلقة: شيرين عبد الوهاب لديها بيت في بيروت ولكنها لم تنوي الاستقرار.

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