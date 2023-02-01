أحمد الفيشاوي يعلن للمرة الأولى اكتشافه سرّاً جديداً عن والديه

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن اكتشافه سراً جديداً في حياة والديه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، لم يلاحظه من قبل.ونشر الفيشاوي الصغير صورة لوالديه من أرشيفه الخاص، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وعلّق عليها بقوله: "أول مرة ألاحظ أن الاثنين يرتديان نفس الخاتم في نفس الإصبع، أحبائي النجمان الكبيران فاروق الفيشاوي وسمية الألفي".

وكان أحمد الفيشاوي قد أثار خلال الفترة الماضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة لطفل صغير قال إنه ابنه حيث هنّأه على فوزه ببطولة عالمية في رياضة الكاراتيه، ما أثار حيرة جمهوره، وتردّدت التساؤلات عمّا إذا كان الفيشاوي بهذا الكلام قد اعترف بأبوّته لهذا الطفل.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أكد مصدر مقرّب من أسرة أحمد الفيشاوي، في تصريحات صحافية أن هذا الطفل ليس نجل الفيشاوي، وأن عمر ابنه أكبر من ذلك.

كما كشف المصدر أن الفيشاوي لم ينكر نَسب ابنه "تيتوس" من البداية، لكن ما حدث هو أن والدة الطفل غادرت البلاد وهي حامل به، ولم تخبر والده بحملها، وبعد مرور 9 سنوات صارحت الفيشاوي وأخبرته بأن له ولداً منها، لكنها رفضت أن ترسله إليه، معلّلاً ذلك بالقول: "تقريباً كانت جاية عايزة تخلّف وبس، وأول ما عرفت إنها حامل سافرت لألمانيا، ومقالتش للفيشاوي أي شيء عن ابنه".

وأضاف المصدر أن نجل الفيشاوي لم يُسجّل بعد باسم والده، ولا يملك أي ورقة تُثبت نسبه الى الأسرة، وأشار إلى أن الفنان حاول رؤية نجله من قبل، لكن والدته رفضت، كما أكد أن "تيتوس" يُقيم في ألمانيا مع والدته، وعمره حالياً عشر سنوات.

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