شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يطرح أحدث أغانيه " قرايب مين" .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أحدث أغانيه " قرايب مين " كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى وتوزيع نوار البحيرى، اليوم على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية

قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة ، إنه يصور عمل فنى "فوازير رمضان" مع المخرج مجدى الهواري، ويقور فيه بدور الكاهن.

وأضاف " حمودة "خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC" " اليوم، الأربعاء، أنه يحب التمثيل للغاية مع الغناء خاصة مع المخرجين العظماء والفنانين الجمال.

وانتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أحدث أغانية " قرايب مين " كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى وسوف يطرحها خلال الأيام المقبلة على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات، والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

يذكرأن عبد الباسط حمودة أحيى مؤخرًا حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية التي يتفاعل معه الجمهور.

وانتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مين دلوقتى بيقدر" مع مهندس الصوت محمد جودة ويتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة.

كان المطرب عبد الباسط حمودة قد صور مع المطرب عمر كمال كليب جديد بعنوان "حلوين" والأغنية من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، والتصوير تم باستوديو مصر، إخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة.