شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تكشف عن الصور الأولى لشخصيتها في مسلسل "سره الباتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ريم مصطفى عن الصورة الأولى لشخصيتها في مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث استأنفت ريم تصوير مشاهدها في العمل وجمعهتها بالنجم أحمد فهمى والفنان خالد أنور.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

وفى سياق آخر تواصل ريم مصطفى عرض مسرحية "سيدتى الجميلة" مع النجم أحمد السقا على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، حيث يتم عرض المسرحية يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تعيد ريم مع السقا تقديم المسرحية على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

يذكر أن ريم مصطفى قدمت فى النصف الثانى من العام الماضى بطولة مسلسلين الأول "طير بنا يا قلبي" والذى شارك فى بطولته بسمه، دنيا ماهر، محسن محيى الدين، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، والثانى "دوبامين" من 15 حلقة وشارك فى بطولته محمد كيلانى وباسل الزارو وبسنت شوقى.



ريم مصطفى واحمد فهمى وخالد انور من كواليس سره الباتع