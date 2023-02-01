شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار عادل أدهم في ندوة بسينما الهناجر إحياءً لذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ذكرى رحيل الفنان الكبير عادل أدهم بعرض فيلم "الأشرار" وذلك في السادسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير الجاري ويلى العرض ندوة فنية لابراز اهم محطات الفنان الراحل عادل امام الفنية وكيف نجح في الوصول إلى عالم النجومية والشهرة يديرها المخرج أشرف فايق



عادل ادهم

جدير بالذكر أن فيلم الأشرار، إنتاج 1970؛ إخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة رشدي أباظة مع ناهد شريف وبالاشتراك مع عادل أدهم وإبراهيم خان وصلاح نظمي وعبد الخالق صالح، قصة وسيناريو فيصل ندا، وتدور أحداثه حول مجموعة الأشخاص يقطعون الصحراء الغربية من اجل الحصول على المال ضمن مغامرة شيقة تنتهي بنهاية الاشرار وفوز الحبيبين.

ولد عادل أدهم في حي الجمرك البحري بالإسكندرية في 8 مارس عام 1928، وكان والده موظفا كبيرا بالحكومة ووالدته تركية الأصل ، وقد ورثت عن أبيها شاليهين في سيدي بشر، وانتقلت الأسرة للإقامة هناك وكان عادل صغيرا وما زال في المدرسة الابتدائية وكان يمارس رياضة ألعاب القوى ثم اختار رياضة الجمباز وكان متفوقا فيها بين زملائه، ومارس أيضا رياضة الملاكمة والمصارعة والسباحة، ذاع صيته في الإسكندرية وأطلق عليه لقب «البرنس"، ترك الرياضة واتجه إلى التمثيل وشاهده أنور وجدي وقال له «أنت لا تصلح إلا أن تمثل أمام المرآة»، ثم اتجه إلى الرقص وبدأ يتعلم الرقص مع علي رضا.

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