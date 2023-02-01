شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تشارك صورا قديمة من مسلسل ونيس بعد انتشارها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكانت الصور المنشورة صور لها وهي صغيرة اثناء تصوير الجزء السادس من مسلسل ونيس.

وعلقت هنا الزاهد على الصور المنشورة بـ" حد بعتلي الصورة دي وبيقولي إنها منتشرة، دي صورة ليا من مسلسل ونيس الجزء السادس، عمل فني عظيم كلنا اتربينا عليه ومبسوطة أوي اني كنت جزء منه"

وفي وقت سابق، علقت الفنانة هنا الزاهد على الأخبار المتداولة حول اعتذارها عن المشاركة فى فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، مشيرة إلى أنها لم تتلق عرضا من الأساس للمشاركة فى العمل.

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية استورى على حسابها على "إنستجرام": "الأخبار اللى بتنزل على اعتذارى عن فيلم تامر حسنى الجديد غير صحيحة للأسف، أنا متعرضش على الفيلم من الأساس، وكنت محظوظة إنى اشتغلت فى فيلم "بحبك" اللى خدت عليه لحد دلوقتى جائزتين".





هنا الزاهد في مسلسل ونيس

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في بطولة فيلم "بحبك" مع الفنان تامر حسني، والذي عرض الفترة الماضية في السينمات المختلفة، وتخطت إيراداته الـ 55 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.