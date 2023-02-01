كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 05:49 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع اللبنانية أخبارا حول إلغاء حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، والذي كان من المقرر إقامته في 10 فبراير الجاري تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب .
وأشارت تلك الأخبار إلى أن سبب إلغاء حفل شيرين في لبنان يرجع إلى خلاف وقع بينها وبين منظم الحفل حول قيمة أجرها أو بسبب التسرع في الإعلان عن موعد الحفل قبل الاتفاق على التفاصيل النهائية .
وخرج نبيل إدوارد مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب للرد على تلك الأنباء في تصريحات صحفية له، أكد من خلالها على إلغاء حفلها في لبنان ولكن ليس لوقوع خلاف بينها وبين منظم الحفل كما تردد .
فأشار نبيل إدوارد إلى أن شيرين ومنظم الحفل لم يتفقا على عقد الحفل مثل أي حفلات أخرى لم يتم التعاقد عليها ولا يوجد غضب أو توتر بينهما، واصفا منظم الحفل بأنه “صديق ورجل محترم” .
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.