إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 05:49 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع اللبنانية أخبارا حول إلغاء حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، والذي كان من المقرر إقامته في 10 فبراير الجاري تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب .

وأشارت تلك الأخبار إلى أن سبب إلغاء حفل شيرين في لبنان يرجع إلى خلاف وقع بينها وبين منظم الحفل حول قيمة أجرها أو بسبب التسرع في الإعلان عن موعد الحفل قبل الاتفاق على التفاصيل النهائية .

وخرج نبيل إدوارد مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب للرد على تلك الأنباء في تصريحات صحفية له، أكد من خلالها على إلغاء حفلها في لبنان ولكن ليس لوقوع خلاف بينها وبين منظم الحفل كما تردد .

فأشار نبيل إدوارد إلى أن شيرين ومنظم الحفل لم يتفقا على عقد الحفل مثل أي حفلات أخرى لم يتم التعاقد عليها ولا يوجد غضب أو توتر بينهما، واصفا منظم الحفل بأنه “صديق ورجل محترم” .