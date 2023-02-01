الموت يفجع الفنان باسم ياخور

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 05:49 مساءً - أعلن الفنان السوري باسم ياخور وفاة والده الكاتب والصحفي الاستقصائي إبراهيم ياخور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .

ونعى باسم ياخور والده الراحل بكلمات مؤثرة في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن صورة للفقيد .

كتب في تعليقه عليها: “وداعاً أبي .. رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة، مؤلمة ومحبطة، ما يعزي قلبي هو إننا تحدثنا كثيراً وأخبرتني أشياء لم تخبرني إياها ابداً عنك وعني” .

تابع: “ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلاً بصمت أبلغ من آلاف الكلمات، تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة” .

أضاف: “ما يعزي قلبي هو إننا اجتمعنا أنا وأخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما واساني أيضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا “.

واختتم باسم ياخور: “لن أتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بك، أنت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع .. روحك ترفرف في قلبي دائما، وداعاً أبو البر كما كنا نخاطبك دوماً، وداعا يا حبيبي” .

فيما كشف الفنان باسم ياخور في منشور آخر أن صلاة الجنازة على والده الراحل إبراهيم ياخور سوف تقام في الساعة الثالثة بعد ظهر غد الخميس من كنيسة مارميخائيل للروم الاثوذكس في اللاذقية، بسوريا، وسيتم دفنه في المقبرة القديمة “الفاروس” .