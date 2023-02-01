كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 05:49 مساءً - تحدث الفنان حسن الرداد في تصريحات له عن ما شعر به عند رؤيته لمولوده “فادي” من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم فور ولادته .
قال حسن الرداد في مقابلة مع برنامج “The Insider بالعربي” حول اللحظات الأولى عند رؤيته لابنه فادي: “سعيد جدا طبعا أول لما شفته” .
تابع: “لحظة بتبقى صعبة أوي، صعب الواحد يوصفها .. الواحد بتلاقي دموعه كده غلبته ومرة واحدة بتحس بمسئولية وان انت عايز تعمله كل حاجة في ثواني” .
وبسؤال حسن الرداد حول إن كان المولود يشبهه، أجاب أنه لم يستقر بعد على شبه معين ولكنه يشعر بأنه يشبه والدته الفنانة إيمي سمير غانم أكثر .
أضاف حول التغيرات التي حدثت لهما بعد استقبالهما لمولودهما: “من يومها وأنا يومي مقلوب، بنام 9 الصبح وبصحى آخر النهار .. إيمي اللي بتعمل كل حاجة بصراحة بس أنا بسهر اديهم ونس ودعم” .
وحرص الفنان حسن الرداد على طمأنة الجمهور على زوجته إيمي سمير غانم قائلا: “كويسة الحمد لله وقاعدة بقى مع البيبي علشان كده مجتش النهاردة” .
كانت هذه تفاصيل خبر “يومي مقلوب” .. حسن الرداد يتحدث عن اللحظات الأولى بعد رؤية مولوده ورعايته له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.