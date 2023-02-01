“يومي مقلوب” .. حسن الرداد يتحدث عن اللحظات الأولى بعد رؤية مولوده ورعايته له

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 فبراير 2023 05:49 مساءً - تحدث الفنان حسن الرداد في تصريحات له عن ما شعر به عند رؤيته لمولوده “فادي” من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم فور ولادته .

قال حسن الرداد في مقابلة مع برنامج “The Insider بالعربي” حول اللحظات الأولى عند رؤيته لابنه فادي: “سعيد جدا طبعا أول لما شفته” .

تابع: “لحظة بتبقى صعبة أوي، صعب الواحد يوصفها .. الواحد بتلاقي دموعه كده غلبته ومرة واحدة بتحس بمسئولية وان انت عايز تعمله كل حاجة في ثواني” .

وبسؤال حسن الرداد حول إن كان المولود يشبهه، أجاب أنه لم يستقر بعد على شبه معين ولكنه يشعر بأنه يشبه والدته الفنانة إيمي سمير غانم أكثر .

أضاف حول التغيرات التي حدثت لهما بعد استقبالهما لمولودهما: “من يومها وأنا يومي مقلوب، بنام 9 الصبح وبصحى آخر النهار .. إيمي اللي بتعمل كل حاجة بصراحة بس أنا بسهر اديهم ونس ودعم” .

وحرص الفنان حسن الرداد على طمأنة الجمهور على زوجته إيمي سمير غانم قائلا: “كويسة الحمد لله وقاعدة بقى مع البيبي علشان كده مجتش النهاردة” .