شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح كليب "نصابة" بمشاركة الجزائري ديدن كانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان اليوم فيديو كليب أغنيته الجديدة "نصابة" بمشاركة نجم الرابر الجزائري ديدن كانون، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمد رمضان، قام بتصوير فيديو كليب الأغنية بمنطقة الأهرامات، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، ومن إخراج أنيس سيبتي.

وحرص خلال الأيام الماضية على الترويج لها عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر مقطع ترويجي من الأغنية، وعدد من الصور التي تجمعه بنجم الرابر الجزائري ديدن كانون من كواليس التصوير، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب أغنية على وضعنا الذي طرحه على مؤخرا على "يوتيوب"، وشاركه الغناء نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، وصرح رمضان عن هذا التعاون قائلاً: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

وفي سياق آخر يخوض محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "العمدة"، حيث يجسد شخصية "جعفر العمدة" خلال الأحداث وهو متزوج من 4 سيدات، ويشارك في بطولة العمل كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فهيم، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.